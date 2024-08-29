Мировой рекорд: в Пскове могут приготовить самую большую порцию солянки

В Пскове намерены приготовить самую большую порцию солянки в мире

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самую большую порцию солянки в мире планируют приготовить в Пскове на выставке "Россия начинается здесь". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театрально-концертной дирекции области города.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Предполагается, что порция блюда составит 4 тысячи литров.

"4 тысячи литров! Только вслушайтесь, вчитайтесь, всмотритесь в эту цифру! Прямо на выставке в Финском парке 31 августа мы вместе с вами зафиксируем мировой рекорд", — сказано в сообщении.

Напомним, что сейчас рекорд принадлежит повару из Германии Андре Домке. Он приготовил 268 литров солянки в 2019 году.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.