Мировой рекорд: в Пскове могут приготовить самую большую порцию солянки

Самую большую порцию солянки в мире планируют приготовить в Пскове на выставке "Россия начинается здесь". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театрально-концертной дирекции области города.
Предполагается, что порция блюда составит 4 тысячи литров.
"4 тысячи литров! Только вслушайтесь, вчитайтесь, всмотритесь в эту цифру! Прямо на выставке в Финском парке 31 августа мы вместе с вами зафиксируем мировой рекорд", — сказано в сообщении.
Напомним, что сейчас рекорд принадлежит повару из Германии Андре Домке. Он приготовил 268 литров солянки в 2019 году.
Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.
Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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