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Мировой рекорд: в Пскове могут приготовить самую большую порцию солянки

В Пскове намерены приготовить самую большую порцию солянки в мире
0:45
Туризм

Самую большую порцию солянки в мире планируют приготовить в Пскове на выставке "Россия начинается здесь". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театрально-концертной дирекции области города.

В Пскове намерены приготовить самую большую порцию солянки в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Предполагается, что порция блюда составит 4 тысячи литров.

"4 тысячи литров! Только вслушайтесь, вчитайтесь, всмотритесь в эту цифру! Прямо на выставке в Финском парке 31 августа мы вместе с вами зафиксируем мировой рекорд", — сказано в сообщении.

Напомним, что сейчас рекорд принадлежит повару из Германии Андре Домке. Он приготовил 268 литров солянки в 2019 году.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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