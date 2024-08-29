Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость OpenAI может вырасти на $20 млрд после новой сделки
Африканское сафари: новый тренд среди путешественников из России
Как избежать сброса настроек при снятии аккумулятора
Делимся секретами приготовления моркови по-корейски
Почему шины начинают шуметь после ремонта и как этого избежать
Студенты Гусевского колледжа начнут обучение в новом химическом кластере в сентябре
Автоэксперт о типичных проблемах Renault Duster на вторичном рынке
Золотой секрет сладкой и крупной моркови: как правильно подкормить её золой прямо сейчас
3 признака ужасного ремонта

Антисанитария и заоблачные цены на отдых в Геленджике стали причиной недовольства туристов

Отдых в Геленджике разочаровал россиян: цены и антисанитария пугают туристов
1:45
Туризм

Туристы, посетившие Геленджик этим летом, остались недовольны высокими ценами, антисанитарными условиями и наличием бездомных на улицах. Россияне поделились своими впечатлениями о плюсах и минусах отдыха на российском курорте.

Отдых в Геленджике разочаровал россиян: цены и антисанитария пугают туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Shmatkovalex, CC BY-SA 4.0

Среди положительных моментов туристы отметили живописные пейзажи Геленджика, разнообразные развлечения и гигантскую надпись с названием курорта, напоминающую знаменитую вывеску Hollywood в США.

"Я житель Краснодарского края, побывала много где, но Геленджик это любовь с первого взгляда, город с невероятными видами на голубое море, наш местный Голливуд", — цитирует слова одной из туристок издание NewsTracker.

Однако приятные впечатления от курорта были омрачены рядом значительных недостатков. Приезжих неприятно удивили заоблачные цены на отдых, которые они сравнивают с турами в Турцию или Египет.

"Цены одинаковы, сервис и доступность разные: турецкие и египетские отели 3 звезды — на наших курортах будут выдаваться за 5 звезд! Сколько можно наживаться на нас? С удовольствием ездили бы к нам, но где сервис?", — возмущаются отдыхающие.

Кроме того, многие заметили, что цены в Геленджике почти такие же высокие, как и в Москве. Туристов раздражают дорогие кафе, где им часто встречается недружелюбный персонал.

Антисанитария на курорте также стала объектом критики: туристы связывают её с высокими ценами на платные туалеты, накопившимся мусором, который не убирается по несколько дней, и пьяными бездомными, которые создают неприятную атмосферу.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Большой обзор города Геленджик
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу

Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.

ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
Рецепт приготовления сочного куриного филе
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Последние материалы
Делимся секретами приготовления моркови по-корейски
Почему шины начинают шуметь после ремонта и как этого избежать
Студенты Гусевского колледжа начнут обучение в новом химическом кластере в сентябре
Автоэксперт о типичных проблемах Renault Duster на вторичном рынке
Отдых в Геленджике разочаровал россиян: цены и антисанитария пугают туристов
Золотой секрет сладкой и крупной моркови: как правильно подкормить её золой прямо сейчас
3 признака ужасного ремонта
Ошибки при мытье головы, которые портят ваши волосы
Сон на выходных помогает предотвратить мерцательную аритмию
Теннисист Медведев примет участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.