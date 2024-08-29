Антисанитария и заоблачные цены на отдых в Геленджике стали причиной недовольства туристов

Отдых в Геленджике разочаровал россиян: цены и антисанитария пугают туристов

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, посетившие Геленджик этим летом, остались недовольны высокими ценами, антисанитарными условиями и наличием бездомных на улицах. Россияне поделились своими впечатлениями о плюсах и минусах отдыха на российском курорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Shmatkovalex, CC BY-SA 4.0

Среди положительных моментов туристы отметили живописные пейзажи Геленджика, разнообразные развлечения и гигантскую надпись с названием курорта, напоминающую знаменитую вывеску Hollywood в США.

"Я житель Краснодарского края, побывала много где, но Геленджик это любовь с первого взгляда, город с невероятными видами на голубое море, наш местный Голливуд", — цитирует слова одной из туристок издание NewsTracker.

Однако приятные впечатления от курорта были омрачены рядом значительных недостатков. Приезжих неприятно удивили заоблачные цены на отдых, которые они сравнивают с турами в Турцию или Египет.

"Цены одинаковы, сервис и доступность разные: турецкие и египетские отели 3 звезды — на наших курортах будут выдаваться за 5 звезд! Сколько можно наживаться на нас? С удовольствием ездили бы к нам, но где сервис?", — возмущаются отдыхающие.

Кроме того, многие заметили, что цены в Геленджике почти такие же высокие, как и в Москве. Туристов раздражают дорогие кафе, где им часто встречается недружелюбный персонал.

Антисанитария на курорте также стала объектом критики: туристы связывают её с высокими ценами на платные туалеты, накопившимся мусором, который не убирается по несколько дней, и пьяными бездомными, которые создают неприятную атмосферу.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.