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Росстат: Турция и Абхазия остаются самыми популярными направлениями для российских туристов в 2024 году

Росстат назвал предпочтительные направления для отдыха россиян
2:06
Туризм

В первой половине 2024 года россияне предпочли совершать турпоездки за границу преимущественно в Турцию, Абхазию, ОАЭ, Таиланд и Китай, как следует из данных Росстата о социально-экономическом положении страны.

Росстат назвал предпочтительные направления для отдыха россиян
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Так, наибольшее число поездок было совершено в Турцию — 2,4 млн, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Абхазия также пользуется популярностью, с 2,1 млн поездок (+2,5%). Количество посещений ОАЭ выросло на 11% и составило 947,4 тыс., в Таиланд — на 29,6%, до 687 тыс. В Китай российские туристы отправлялись 651,1 тыс. раз, что в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Египет, с 639,4 тыс. поездок (+15,1%), занял шестое место в списке.

Росстат также отмечает значительный рост турпотока в другие страны. Так, число поездок на Кубу увеличилось на 61,8% и составило 98,5 тыс. В Саудовскую Аравию отправились на 44,4% больше туристов (23,9 тыс.), в Катар — на 40,2% больше (52,2 тыс.), в Грузию — на 31,3% больше (498,5 тыс.). Рост туризма был зафиксирован также в Сербии (+17,3%, 76,2 тыс. поездок) и на Шри-Ланке (+11,2%, 80,3 тыс. поездок).

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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