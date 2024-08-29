Поток иностранных туристов в Россию вырос на 16,5% в первом полугодии 2024 года

В России наблюдается рост числа иностранных туристов

В первой половине 2024 года поток иностранных туристов в Россию значительно увеличился. По данным Росстата, количество визитов выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 4 миллиона поездок. Из общего числа приездов 40,6% составили поездки туристов из стран дальнего зарубежья — это около 1,6 миллиона визитов. Оставшиеся 59,4% или 2,4 миллиона поездок пришлись на граждан стран СНГ.

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В то же время, количество зарубежных поездок россиян также возросло. В первой половине 2024 года число выездных турпоездок увеличилось на 9%, достигнув 11,8 миллиона. При этом большинство российских туристов, а именно 79,2%, предпочли страны дальнего зарубежья, тогда как 20,8% посетили государства СНГ.

Эти цифры свидетельствуют о возросшем интересе к международным путешествиям, как со стороны иностранных туристов, так и россиян. Растущий туристический поток в Россию может быть обусловлен как улучшением условий для иностранных посетителей, так и расширением предложений на туристическом рынке.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.