Немецкий турист был поражён бережливостью российских пенсионеров, предпочитающих копить деньги, а не тратить их на удовольствия

Немецкий турист был потрясён жизнью русских пенсионеров

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немецкий турист, побывав в России, был поражён особенностями жизни российских пенсионеров, которые кардинально отличаются от привычного образа жизни пожилых людей в Европе. Своими наблюдениями он поделился в своём канале на "Дзене", где выразил искреннее удивление тем, как живут российские старики.

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Особенно его поразило то, что даже в преклонном возрасте россияне продолжают копить деньги и откладывать их на будущее, вместо того чтобы тратить сбережения на собственные удовольствия, путешествия и наслаждение жизнью.

В его понимании пенсионный возраст — это время, когда стоит начать радоваться жизни и тратить накопленное, а не продолжать экономить и думать о завтрашнем дне. Однако российские пенсионеры, в отличие от своих немецких ровесников, предпочитают сохранять свои сбережения для передачи детям, что для него кажется странным и непонятным. Даже немцы, известные своей бережливостью и экономностью, не могут понять такую склонность к накоплению.

Турист отметил, что различия в подходе к старости между немцами и россиянами проявляются также в отношении к труду. Немцы видят старость как время отдыха и наслаждения жизнью, в то время как многие русские пенсионеры продолжают работать, помогать своим семьям и трудиться на даче.

Эти различия, по его мнению, можно объяснить разницей в воспитании: российские пенсионеры, воспитанные на советских идеалах, привержены трудолюбию и поддержке семьи, тогда как в Германии ценят больше личные интересы и удовольствие от жизни.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Герма́ния полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.