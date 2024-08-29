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Греческие острова и большие чемоданы: как не испортить отпуск из-за неправильного выбора багажа

Названа главная ошибка всех туристов в Греции
1:50
Туризм

Популярная блогер из Нидерландов Софи Йенсен, специализирующаяся на путешествиях по Греции, поделилась важным советом для туристов.

Названа главная ошибка всех туристов в Греции
Фото: flickr.com by David Spender, CC BY 2.0

По её мнению, многие путешественники, отправляющиеся на греческие острова, совершают критическую ошибку — берут с собой большие чемоданы. Софи, имеющая значительный опыт путешествий, предупреждает, что такой выбор может значительно осложнить поездку.

По словам Софи, греческие улицы часто представляют собой лабиринт из узких каменных тропинок, многочисленных лестниц и старинных городских центров, куда въезд на автомобилях запрещён. В таких условиях большой чемодан становится настоящей обузой. Йенсен подчеркнула это на основе своего личного опыта, когда во время 81-дневного тура по Греции она взяла с собой крупный чемодан, что обернулось значительными неудобствами.

"Если вы планируете путешествие по Греции, оставьте большие чемоданы дома. Они только создадут лишние трудности. Лучше взять компактную сумку с минимальным набором вещей", — советует Софи.

Она также напомнила, что при планировании длительного самостоятельного путешествия важно обратить внимание на расписание паромов и заранее бронировать отели, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Кроме того, Йенсен рекомендует учитывать особенности конкретного острова, особенно если вы путешествуете с ограниченным бюджетом или с детьми. Не все острова предлагают одинаковые условия для отдыха, и некоторые могут оказаться сложными для посещения без аренды автомобиля. Особенно важно не бронировать отели, не проверив заранее транспортные связи между островами, чтобы избежать невозвратных трат.

Уточнения

Гре́ция официально — Гре́ческая Респу́блика — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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