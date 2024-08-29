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Турецкие курорты готовятся принять россиян в октябре и ноябре

Турецкие курорты не теряют надежды на россиян этой осенью
1:30
Туризм

Туристическая отрасль Турции надеется, что осенью поток туристов из России не прекратится. Местные эксперты уверены, что высокий и бархатный сезоны продолжатся вплоть до ноября благодаря потеплению климата.

Турецкие курорты не теряют надежды на россиян этой осенью
Фото: panoramio.com by Haluk Comertel, CC BY 3.0

Метеорологи прогнозируют, что на курортах Турции вплоть до зимы будет сохраняться комфортная температура воздуха и воды, что сделает отдых на море возможным даже в ноябре. Чтобы поддержать интерес россиян, авиакомпании планируют новые рейсы на вторую половину осени, а туроператоры разрабатывают специальные предложения и туры.

В последние две недели власти и представители турбизнеса Турции активно обсуждают, как сохранить приток туристов из России. Туроператоры и владельцы гостиниц обеспокоены снижением числа туристов, отмечая потерю около 20% российского рынка. Основной причиной называют проблемы с платежами, вызванные санкциями против России. Однако, в Ассоциации турагентств Турции уверены, что эти вопросы можно решить: россияне, как правило, оплачивают туры в рублях ещё до выезда, а на месте могут использовать наличные.

И турецкие власти, и российское посольство в Анкаре уверены, что, несмотря на временные трудности, итоговый туристический поток за 2024 год превзойдет прошлогодний уровень, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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