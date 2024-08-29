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Россиянка раскрыла секреты успешного отдыха в Геленджике: чистые пляжи, цены и безопасное купание

Туристка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике
1:39
Туризм

Российская туристка, посетившая Геленджик, поделилась своим опытом отдыха на отечественном курорте, оставив положительные отзывы и рекомендовав его на все 100 процентов. Свои впечатления она опубликовала на портале "Тонкости туризма".

Туристка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике
Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, CC BY 2.0

В своём отзыве женщина рассказала, что они с мужем заранее забронировали квартиру, расположенную в 600 метрах от моря. По её словам, выбранный ими пляж "Сады морей" оказался самым чистым из-за близости к открытому морю. Стоимость проживания составила 3,8 тысячи рублей в сутки, а за 12 ночей они заплатили 45,6 тысячи рублей.

Туристка также поделилась, что они редко готовили дома, предпочитая перекусывать чаем с пирожными и фруктами. Основное питание они брали в местных кофейнях, столовых и кафе, где обед обходился примерно в 400-500 рублей. По её словам, ни разу не возникало проблем с качеством пищи — всё всегда было вкусно и безопасно.

Она также отметила, что слышала о жалобах на грязное море в Геленджике, но на их пляже вода была чистой, и сам пляж был хорошо оборудован.

Туристка предупредила, что после дождя на берегу могут появиться палочки, и вода может показаться грязной. В такие дни она рекомендовала воздержаться от купания, чтобы избежать риска подхватить ротавирус. Однако за 13 дней их отдыха дождь был всего дважды и быстро проходил, не влияя на общее впечатление.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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