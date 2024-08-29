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Туристам советуют бронировать новогодние туры заранее — скидок на массовые направления не будет

Новый год без скидок: почему стоит бронировать отдых заранее?
1:16
Туризм

По словам генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, скидок на популярные туристические направления в преддверии Нового года ожидать не стоит.

Новый год без скидок: почему стоит бронировать отдых заранее?
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Он отметил, что уже сейчас многие туристы задумываются о своих новогодних поездках, и чем выше стоимость турпакета, тем раньше начинается процесс бронирования. Есть путешественники, которые, вернувшись с новогодних каникул, сразу начинают планировать следующий отпуск, чтобы забронировать конкретный номер или виллу в определённые даты. Для таких клиентов качество и точное соответствие их пожеланиям имеют большее значение, чем стоимость.

Арутюнов подчеркнул, что россияне, вернувшись с летнего отпуска, уже приступают к бронированию на Новый год. Однако в более доступном ценовом сегменте люди чаще предпочитают ждать до последнего в надежде на скидки. Тем не менее, по словам Арутюнова, существенных скидок на массовые направления не предвидится, и тем, кто хочет сэкономить, лучше забронировать отдых заранее. С приближением праздников стоимость будет только расти, так как цены зависят от колебаний курса валют и спроса, сообщает НСН.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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