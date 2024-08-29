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Опаснейшие моря планеты: от пролива Дрейка до Бермудского треугольника — где жизнь под угрозой

Путешествие на грани: самые опасные моря планеты
2:08
Туризм

Море может быть невероятно коварным и опасным для путешественников. Существует ряд водоёмов на нашей планете, которых лучше избегать из-за их непредсказуемого характера и смертельных угроз.

Путешествие на грани: самые опасные моря планеты
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

Пролив Дрейка, также известный как море Хокка, знаменит своими бурями и мощными течениями. С шириной в 800 км, он является одним из самых труднопроходимых участков для судоходства. Опасность пролива заключается в отсутствии крупных островов и отмелей, что позволяет течениям беспрепятственно двигаться и переносить огромные массы воды. Сильные ветра, дующие в этом районе, создают волны высотой до 12 метров, что делает пролив крайне опасным даже для опытных моряков.

Бермудский треугольник — это ещё одно место, которое заслуживает внимания из-за своей мрачной репутации. Площадь этой зоны составляет около 1,3 миллиона квадратных километров, и она охватывает территорию между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и южной частью Флориды. Этот район приобрёл печальную известность благодаря множеству необъяснимых случаев исчезновения кораблей и самолётов, что породило множество мифов и легенд.

Южно-Китайское море также представляет собой серьёзную угрозу для моряков, особенно в сезон муссонов. Мощные тропические штормы и тайфуны часто обрушиваются на этот регион, превращая морскую гладь в бурлящий котёл опасностей. Ветер и волны в сочетании с непредсказуемыми погодными условиями делают плавание здесь крайне рискованным.

Берингово море, расположенное между восточной частью России и Аляской, также является местом, откуда стоит держаться подальше. Оно известно своими сильными течениями, небольшой глубиной и обширными морскими льдами. Средняя глубина моря составляет всего 60 метров, что способствует образованию коротких, но очень мощных волн, сообщает портал Ferra.ru.

Уточнения

Проли́в Дре́йка (англ. Drake Strait, исп. Pasaje de Drake) — межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов (в случае выделения Южного океана может полностью или частично относиться к нему)

Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

Ю́жно-Кита́йское мо́ре — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.

Бе́рингово мо́ре (англ. Bering Sea) — окраинное море на севере Тихого океана, отделённое от него Алеутскими и Командорскими островами. Сообщается с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном через Берингов пролив.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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