Опаснейшие моря планеты: от пролива Дрейка до Бермудского треугольника — где жизнь под угрозой

Море может быть невероятно коварным и опасным для путешественников. Существует ряд водоёмов на нашей планете, которых лучше избегать из-за их непредсказуемого характера и смертельных угроз.
Пролив Дрейка, также известный как море Хокка, знаменит своими бурями и мощными течениями. С шириной в 800 км, он является одним из самых труднопроходимых участков для судоходства. Опасность пролива заключается в отсутствии крупных островов и отмелей, что позволяет течениям беспрепятственно двигаться и переносить огромные массы воды. Сильные ветра, дующие в этом районе, создают волны высотой до 12 метров, что делает пролив крайне опасным даже для опытных моряков.
Бермудский треугольник — это ещё одно место, которое заслуживает внимания из-за своей мрачной репутации. Площадь этой зоны составляет около 1,3 миллиона квадратных километров, и она охватывает территорию между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и южной частью Флориды. Этот район приобрёл печальную известность благодаря множеству необъяснимых случаев исчезновения кораблей и самолётов, что породило множество мифов и легенд.
Южно-Китайское море также представляет собой серьёзную угрозу для моряков, особенно в сезон муссонов. Мощные тропические штормы и тайфуны часто обрушиваются на этот регион, превращая морскую гладь в бурлящий котёл опасностей. Ветер и волны в сочетании с непредсказуемыми погодными условиями делают плавание здесь крайне рискованным.
Берингово море, расположенное между восточной частью России и Аляской, также является местом, откуда стоит держаться подальше. Оно известно своими сильными течениями, небольшой глубиной и обширными морскими льдами. Средняя глубина моря составляет всего 60 метров, что способствует образованию коротких, но очень мощных волн, сообщает портал Ferra.ru.
Проли́в Дре́йка (англ. Drake Strait, исп. Pasaje de Drake) — межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов (в случае выделения Южного океана может полностью или частично относиться к нему)
Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.
Ю́жно-Кита́йское мо́ре — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.
Бе́рингово мо́ре (англ. Bering Sea) — окраинное море на севере Тихого океана, отделённое от него Алеутскими и Командорскими островами. Сообщается с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном через Берингов пролив.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".