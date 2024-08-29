Интернет в поездах и самолётах станет реальностью с 2027 года благодаря новым технологиям

Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спутниковый интернет станет доступен для пассажиров самолётов, поездов и судов в России начиная с 2027 года, заявила руководитель проекта разработки в "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток оставляет желать лучшего и не соответствует современным требованиям, назвав его "катастрофически маленьким".

С 2027 года, благодаря новым технологиям, станет возможным обеспечить стабильный интернет на протяжении всего пути, будь то в самолёте, на поезде или на судне. Это откроет новые возможности как для пассажиров, так и для транспортных и промышленных организаций, которые являются основными целевыми клиентами компании.

Лазаренко также отметила, что уже заключены соглашения с РЖД и "Аэрофлотом".

Уточнения

Интерне́т — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.