Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мощные двигатели и ПДД: что должен знать каждый водитель
Как защитить огурцы от слизней с помощью яичной скорлупы
Врач-диетолог назвал фрукты с высоким содержанием сахара
Гайд для заботливого хозяина: как стричь когти собаки без стресса и ошибок
МВФ проведёт анализ бюджета Украины
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления

Интернет в поездах и самолётах станет реальностью с 2027 года благодаря новым технологиям

Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
0:59
Туризм

Спутниковый интернет станет доступен для пассажиров самолётов, поездов и судов в России начиная с 2027 года, заявила руководитель проекта разработки в "Бюро 1440" Ксения Лазаренко. Об этом сообщает РИА Новости.

Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Она подчеркнула, что текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток оставляет желать лучшего и не соответствует современным требованиям, назвав его "катастрофически маленьким".

С 2027 года, благодаря новым технологиям, станет возможным обеспечить стабильный интернет на протяжении всего пути, будь то в самолёте, на поезде или на судне. Это откроет новые возможности как для пассажиров, так и для транспортных и промышленных организаций, которые являются основными целевыми клиентами компании.

Лазаренко также отметила, что уже заключены соглашения с РЖД и "Аэрофлотом".

Уточнения

Интерне́т — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Последние материалы
Сырский предложил Зеленскому фланговый удар на Покровском направлении
Стала известна дата появления интернета во всех поездах и самолётах России
Эксперт в ЖКХ Рыбальченко: с дефектовкой на руках проще добиться капремонта
Костя Цзю: "Я только "за" развитие единоборств и спорта в целом"
Прыщи за ушами: причины и способы избавления
В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
На Украине готовят реформу железнодорожного сектора
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших
Врач-сомнолог рассказала о правильных условиях приёма мелатонина
Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.