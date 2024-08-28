Почему на багаже опасно оставлять бирки от прошлых авиаперелётов, и что делать в случае потери вещей в аэропорту

Эксперт Кошелева: при утере багажа авиакомпания обязана возместить его стоимость

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Потеря багажа — проблема, с которым нередко сталкиваются путешественники. Причины могут быть разными: от ошибок в логистике до банальной путаницы с бирками. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала Pravda.Ru о простых правилах, которые помогут минимизировать риски в путешествиях и ускорить процесс поиска вашего имущества.

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Как снизить риск потери багажа

Багаж часто теряется из-за просчетов логистики в аэропорту: грузчики могут в спешке отправить чемоданы не на тот рейс, особенно при стыковках.

Дополнительные проблемы создают старые наклейки со штрихкодами, которые сбивают с толку сотрудников — из-за них чемодан могут отправить в аэропорт по месту прошлого полета. Чтобы этого избежать, важно удалять все лишние бирки после каждого полета.

Также используйте яркий чехол с броским рисунком или прикрепите к багажу стикер с контактной информацией. Так вы уменьшаете шансы того, что ваш чемодан по ошибке заберет кто-то другой.

Что делать, если багаж потерялся

Если багаж не появился на ленте выдачи — сразу обращайтесь в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, они есть в каждом аэропорту. Не выбрасывайте посадочный талон — на нем наклеена бирка с информацией о багаже, которая понадобится для составления акта об утере.

Авиакомпании обязаны искать багаж до 21 дня. В этот период они могут компенсировать расходы на необходимые вещи. Иногда багаж не теряется, а просто задерживается или выгружается не там, где нужно. В таком случае его доставят в течение 1-2 дней. Если задержка произошла по вине перевозчика, он обязан выплатить компенсацию. Если багаж не найден в установленные сроки, авиакомпания должна возместить его стоимость.

Чтобы повысить шансы на получение компенсации и избежать возможных проблем, можно застраховать багаж. В случае утери или порчи чемодана и других вещей страховая компания сама будет взаимодействовать с перевозчиком, а вы получите денежную компенсацию.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Поте́ря — нечто потерявшееся.