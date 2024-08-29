Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий рецепт вкусного соуса для пасты, который понравится всем
Нежные и красивые цветы для сада: секреты выращивания фуксии
Мирошник: есть данные о сексуальных преступлениях ВСУ и наёмников в Курской области
Роналду стремится к новому рекорду: тысяча голов за карьеру
Россия получила право на экспорт рыбы в Мексику
Обкатка и современные авто: обязательное требование или нет
Цены на газ в Европу могут повыситься
UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
Профессор Миршаймер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было глупой операцией

Куда сходить туристу в Махачкале: 7 самых интересных достопримечательностей

Топ главных достопримечательностей Махачкалы, обязательных к посещению
3:05
Туризм

Столица Дагестана, Махачкала, предстает перед туристами самобытным городом, где гармонично сочетаются современность и вековые традиции. Путешественники, решившие посетить этот динамичный регион, смогут насладиться не только живописными природными ландшафтами, но и познакомиться с уникальной культурой народов Кавказа.

Топ главных достопримечательностей Махачкалы, обязательных к посещению
Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, CC BY-SA 4.0

Набережная им. Петра Первого

Визитная карточка Махачкалы - прекрасная набережная протяженностью более 7 км вдоль Каспийского моря. Здесь можно прогуляться, отдохнуть в тенистых парковых зонах, покататься на роликах или велосипеде, полюбоваться на шикарные виды морской панорамы. На набережной расположены кафе, рестораны, детские площадки и другая инфраструктура для комфортного отдыха.

Национальный музей Республики Дагестан

Один из крупнейших музеев на Северном Кавказе, где представлена богатая коллекция артефактов, отражающих многовековую историю региона. Среди экспонатов - уникальные археологические находки, предметы быта и культуры народов Дагестана, живописные полотна и этнографические экспозиции.

Джума-мечеть Махачкалы

Величественное архитектурное сооружение, являющееся духовным центром города. Мечеть была построена в 19 веке и на протяжении многих лет играет важную роль в религиозной жизни местных жителей. Посетители могут осмотреть интерьер мечети, полюбоваться ее красивым минаретом и прилегающей территорией.

Дворец спорта им. Али Алиева

Один из крупнейших спортивных комплексов региона, где проводятся различные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Помимо спортивных залов, в состав комплекса входит большой концертный зал, где выступают известные артисты.

Дендрологический парк

Живописный зеленый оазис в городской черте, занимающий площадь более 40 га. На территории парка произрастает более 800 видов растений, включая редкие и экзотические. Прогулка по дендропарку дарит ощущение умиротворения и единения с природой.

Аквапарк "Акваледия"

Современный комплекс с разнообразными водными аттракционами, бассейнами, горками и другими развлечениями для детей и взрослых. Аквапарк является отличным местом для семейного отдыха в Махачкале.

Гора Тарки-Тау

Одна из природных достопримечательностей города, с вершины которой открывается великолепная панорама Каспийского моря и окрестностей Махачкалы. Подняться на гору можно пешком или на канатной дороге, чтобы насладиться захватывающими видами.

Эти 7 объектов - лишь малая часть того, что может предложить туристам столица Дагестана. Посетив Махачкалу, путешественники получат массу ярких впечатлений и прикоснутся к уникальной культуре народов Кавказа.

Уточнения

Махачкала́ (с 1857 по 1921 год — Петро́вск) — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря. Столица Республики Дагестан. Третий по численности населения город Северного Кавказа и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа. Образует городской округ город Махачкала. Является ядром почти миллионной Махачкалинско-Каспийской агломерации.

Главные достопримечательности Махачкалы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Топ-3 самых умных пород мурлык
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Последние материалы
Обкатка и современные авто: обязательное требование или нет
Топ главных достопримечательностей Махачкалы, обязательных к посещению
Цены на газ в Европу могут повыситься
UOA: метеориты с Марса прибыли из вулканических регионов Тарсис и Элизиум
Профессор Миршаймер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было глупой операцией
Почему картофель покрывается бородавками и что делать, чтобы этого избежать?
Экс-сотрудник Госдепа Бенц заявил, что Вашингтон мог финансировать протесты через Telegram
Путевой ритм: оптимальная периодичность поездок для максимальной пользы
Восстановление номера автомобиля: что можно и что нельзя делать
Россия и Китай могут решить платёжные проблемы при помощи защищённой системы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.