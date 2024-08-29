Запускают новую канатную дорогу с подогревом на курорте "Эльбрус"

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии запустили тестовый режим новой канатной дороги гондольного типа с подогреваемыми сиденьями, сообщает Туристер.
Канатная дорога EL6 будет оборудована десятиместными гондолами с подогревом сидений.
Кроме того, на курорте готова ещё одна новая канатная дорога — кресельная EL3, которая будет использоваться на учебном склоне в предстоящем горнолыжном сезоне.
Курорт "Эльбрус" расположен на южных склонах горы Эльбрус в природном парке "Приэльбрусье" и предлагает около 23 км горнолыжных трасс различной сложности, а также сеть подъёмников.
Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.
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