Запускают новую канатную дорогу с подогревом на курорте "Эльбрус"

На Эльбрусе будет запущена канатная дорога с подогревом сидений

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии запустили тестовый режим новой канатной дороги гондольного типа с подогреваемыми сиденьями, сообщает Туристер.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Канатная дорога EL6 будет оборудована десятиместными гондолами с подогревом сидений.

Кроме того, на курорте готова ещё одна новая канатная дорога — кресельная EL3, которая будет использоваться на учебном склоне в предстоящем горнолыжном сезоне.

Курорт "Эльбрус" расположен на южных склонах горы Эльбрус в природном парке "Приэльбрусье" и предлагает около 23 км горнолыжных трасс различной сложности, а также сеть подъёмников.

Уточнения

Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.

Склон — наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов, протекающих на суше и на дне морей и океанов.