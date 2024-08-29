Мужчина украл деньги из турагентства, представившись новым сотрудником

Мошенник выдал себя за сотрудника турагентства и украл 330 тыс. рублей

В одном из турагентств Центрального административного округа Москвы произошел необычный инцидент, сообщает Tourdom.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Утром в офисе появился мужчина, который представился новым сотрудником, перед этим он даже изготовил себе бейджик. Несмотря на то, что его присутствие не вызвало вопросов у других сотрудников, вечером он оказался последним, кто остался в офисе.

Вместо выполнения работы по продаже туров, он украл наличные деньги на сумму 330 тыс. руб., сложив их в рюкзак и скрывшись с места преступления. На следующий день ни денег, ни "новичка" не оказалось.

С помощью записи с камеры наблюдения удалось установить личность преступника — 55-летнего жителя Калининграда, приехавшего в Москву на заработки. Оказавшись в столице, он успел потратить украденные деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина задержан. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Уточнения

Бейдж бедж, бадж, бейджик, бирка — элемент униформы, амуниции, в виде значка, наклейки, карточки, предназначенный для предоставления информации о его носителе.

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.