Неожиданная находка: турист пытался провести в багаже оптические приборы ХХ века

Сотрудники аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге нашли в багаже гражданина Китая оптические приборы второй половины ХХ века. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.
В общей сумме работники аэропорта обнаружили 80 единиц оборудования. Среди них — 72 фотообъектива, 5 фотоаппаратов производства Советского Союза, 2 фотоснайпера и 1 бинокуляр. Отмечается, что турист сначала заявил о подмене багажа. Однако впоследствии признался, что перевозил товары по просьбе друга. Теперь путешественнику грозит штраф. Он сможет вывести вещи только после декларирования фотоаппаратуры.
Ранее Pravda.Ru писала, что пассажир пытался улететь в багажном отсеке самолёта.
Аэропорт Пу́лково — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе. Единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий регулярные рейсы.
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