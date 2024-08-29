Неожиданная находка: турист пытался провести в багаже оптические приборы ХХ века

В багаже у туриста обнаружили оптические приборы XX века

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге нашли в багаже гражданина Китая оптические приборы второй половины ХХ века. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В общей сумме работники аэропорта обнаружили 80 единиц оборудования. Среди них — 72 фотообъектива, 5 фотоаппаратов производства Советского Союза, 2 фотоснайпера и 1 бинокуляр. Отмечается, что турист сначала заявил о подмене багажа. Однако впоследствии признался, что перевозил товары по просьбе друга. Теперь путешественнику грозит штраф. Он сможет вывести вещи только после декларирования фотоаппаратуры.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажир пытался улететь в багажном отсеке самолёта.

Уточнения

Аэропорт Пу́лково — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе. Единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий регулярные рейсы.