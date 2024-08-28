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В Лиссабоне раскрыли незаконную практику скрытого завышения цен для туристов в ресторанах города

Ценовая дискриминация в Лиссабоне: местные платят меньше, туристы больше
1:12
Туризм

Европейская "война" с туризмом охватила не только популярные направления вроде Барселоны, Малаги, Тенерифе и Венеции. Теперь под прицелом оказалась столица Португалии — Лиссабон. Недавно стало известно, что в лиссабонских ресторанах существует практика завышения цен для туристов. Как выяснила местная газета Expresso, посетители из других стран платят больше, чем местные жители.

Ценовая дискриминация в Лиссабоне: местные платят меньше, туристы больше
Фото: flickr.com by Alexander De Leon Battista, CC BY-SA 2.0

Расследование показало, что для местных действуют сниженные цены, о которых сообщают устно или размещают информацию в скрытых местах, недоступных для глаз туристов. В результате рестораны зарабатывают на туристах, не пугая высокими ценами постоянных клиентов.

Эта практика, хоть и широко распространена, является незаконной. Специалисты подчёркивают, что подобная ценовая дискриминация нарушает закон и права потребителей. Однако жители Лиссабона, недовольные наплывом туристов, часто оправдывают такую практику, называя её способом защиты от "чрезмерного туризма", который, по их мнению, угрожает местной культуре и экономике.

Уточнения

Португа́лия — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Территория — 92 225 км², численность населения — 10 467 366 человек.

Лиссабо́н — столица, крупнейший город и главный порт Португалии с населением 544 851 человек (2021). Самая западная столица материковой Европы и единственная на Атлантическом побережье.

Дискримина́ция (от лат. discrīminātio — «обособление», «различение») — ограничение прав и свобод человека и/или различное обращение с людьми или социальными группами на основании какого-либо признака.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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