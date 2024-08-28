В Москве появится туристический офис Азербайджана, который поможет укрепить туристические связи между странами

Азербайджан привлекает всё больше российских туристов

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы всё больше проявляют интерес к Азербайджану, что стимулирует эту кавказскую страну к активным действиям.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, CC BY-SA 4.0

В ответ на растущий спрос Азербайджан планирует открыть в Москве полноценный туристический офис, который станет не только информационным центром, но и платформой для взаимодействия туроператоров. Офис поможет российским путешественникам ближе познакомиться с культурой, традициями и достопримечательностями Азербайджана.

Эксперты туриндустрии считают этот шаг логичным, ведь между Россией и Азербайджаном ежедневно совершается множество авиарейсов, а отсутствие виз для россиян делает путешествия ещё более привлекательными.

Баку, столица Азербайджана, и его окрестности изобилуют историческими и культурными памятниками, что привлекает значительное количество туристов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что количество авиарейсов между странами сейчас больше, чем было даже в советские времена. По итогам первого квартала 2024 года поток туристов из России в Азербайджан увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые шесть месяцев число российских туристов достигло 430 тысяч, что составляет более 70% от общего числа поездок за весь 2023 год, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Азербайджа́н официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.