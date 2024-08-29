Мужчина представился сотрудником турагентства и украл у компании 330 тысяч рублей

Мужчина украл у туристического агентства 330 тысяч рублей после того, как представился его сотрудником. Об этом пишет портал "TourDom".
Утром в офис компании, который расположен в Центральном административном округе Москвы, пришёл мужчина. Он представился новым сотрудником. Ему поверили. Кроме того, у "нового работника" был бейджик. Когда трудовой день закончился и все ушли, злоумышленник сложил купюры в рюкзак и покинул офис.
На следующий день в турагентстве заметили пропажу. С помощью камер наблюдения удалось выяснить, что деньги украли. Владельцы компании подали заявление в полицию, где установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Калининграда. Сейчас мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы.
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