Эксперт рассказала, как заказать справку о подтверждении перелёта в случае утери посадочного талона

Как не остаться без компенсации при потере посадочного талона

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Командировки часто сопровождаются необходимостью сохранения всех документов, чтобы рассчитывать на компенсацию расходов. Важным подтверждением служит посадочный талон. Однако, если он потерян, не стоит паниковать.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Эксперт бухгалтерского сервиса "Кнопка" Юлия Данилова пояснила, что можно обратиться в авиакомпанию за справкой о подтверждении факта перевозки. Эта услуга платная и стоит от 500 до 1500 рублей, в зависимости от авиакомпании. Справка является документом, который подтверждает факт использования услуг авиакомпании и подходит для бухгалтерских отчетов.

Также с марта 2024 года можно использовать электронный посадочный талон для подтверждения расходов, что значительно снижает риск его потери. Однако Данилова предупреждает, что при отсутствии справки или талона, налоговая служба может доначислить НДФЛ и страховые взносы в случае тщательной проверки.

Уточнения

Посадочный талон (англ. boarding pass) — документ, подтверждающий право пассажира на посадку в самолёт. Посадочный талон выдаётся на основании регистрации пассажира на рейс.

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.