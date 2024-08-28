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Стоимость туров в Турцию значительно снизилась: как сэкономить на отдыхе в сентябре

Эксперт рассказала, когда лучше всего бронировать туры в Турцию
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Туризм

Туры в Турцию стали на 15-20% дешевле в последнюю неделю августа, что открывает новые возможности для российских туристов. Об этом рассказала эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр на своём канале в Telegram "Туризм с Майей Котляр". Она сообщила, что в ряде люксовых отелей цены снизились еще сильнее — на 30%.

Эксперт рассказала, когда лучше всего бронировать туры в Турцию
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nikiforov, CC BY 3.0

"К примеру, если вы мечтали вывезти семью и себя в отели сети Gloria — самое время", — подчеркнула Котляр.

Эксперт также обратила внимание на снижение цен на отдых в отеле Cullinan Golf & Resort в Белеке, где стоимость снизилась на 13%. По словам Котляр, в сентябре цены останутся на таком же уровне, что дает туристам возможность спланировать более бюджетный отдых в Турции.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Беле́к (тур. Belek) — город-курорт в Турции, расположенный в провинции Анталья на берегу Средиземного моря. Белек является частью Турецкой Ривьеры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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