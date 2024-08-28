На Эльбрусе впервые появилась 10-местная гондольная канатная дорога с системой подогрева

На Эльбрусе запустили канатную дорогу с системой подогрева

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в тестовом режиме запустили гондольную канатную дорогу с сиденьями, которые оснастили системой подогрева. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу АО "Кавказ.РФ".

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Гондолы могут вместить 10 человек. Это первая подобная канатная дорога на "Эльбрусе". Отмечается, что работы по строительству её объектов ещё не завершены в полном объёме. Однако на курорте готова кресельная канатная дорога. Предполагается, что её будут использовать для учебного склона в следующем горнолыжном сезоне.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Эльбрусе состоялся экологический фестиваль по уборке склонов. В нём приняли участие более 1500 человек.

Уточнения

Эльбру́с — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.