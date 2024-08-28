Внутренний туризм на подъёме: россияне массово выбирают отдых в родных краях вместе с семьёй

Стало известно, какие планы на отпуск у большинства россиян

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным исследования, проведённого ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты", большинство россиян (65%) предпочитают проводить отпуск в кругу семьи, а 63% выбирают для отдыха российские регионы. Это подтверждает растущую популярность внутреннего туризма, что в свою очередь способствует развитию инфраструктуры и экономическому росту в городах и регионах.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Главный управляющий директор ВЭБ. РФ Андрей Самохин подчеркнул, что такой тренд благоприятен как для бизнеса, так и для местных властей, поскольку он создает новые возможности для экономики и улучшает туристические услуги.

Согласно данным национального туристического портала "путешествуем.рф", который предлагает более 200 идей для путешествий по России, за последние два года существенно возросло количество доступной информации о туристических услугах. Это подтверждается тем, что 79% опрошенных заметили увеличение предложений для поездок внутри страны.

Среди самых популярных направлений оказались Краснодарский край, Республика Крым, Алтай, Байкал, Ленинградская область и крупные города, такие как Нижний Новгород, Казань, Самара и Калининград. Исследование также выявило, что при выборе места отдыха россияне в первую очередь ориентируются на новые впечатления (86%) и стоимость поездки (80%).

Этот анализ основан на данных Индекса ВЭБ.РФ, социологических опросов, а также информации от туроператоров и агрегаторов цен на транспортные услуги. Всего в исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, охвачено было 218 крупнейших городов России, сообщает "РИА Новости".

Уточнения

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.).

ВЭБ РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; до 2018 года — Внешэкономбанк; до 1988 года — Внешторгбанк СССР) — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов.