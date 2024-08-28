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Добыча янтаря: в России создали фонтан, который имитирует сбор камня

В Калининградской области установили фонтан, который имитирует добычу янтаря
0:59
Туризм

АО "Калининградский янтарный комбинат" установил в посёлке Янтарный, который расположен в Калининградской области, тематический фонтан. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В Калининградской области установили фонтан, который имитирует добычу янтаря
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, CC BY-SA 4.0

Известно, что фонтан имитирует процесс добычи камня. 

"В его конструкции воссозданы зрелищные этапы добычи янтаря в Приморском карьере: формирование и размыв конуса голубой земли, в которой содержится балтийский самоцвет. <...> Увидеть фонтан смогут все жители посёлка и туристы, посещающие смотровую площадку комбината", — сказано в сообщении.

При этом главный инженер предприятия Александр Смирнов рассказал, что уже сейчас путешественники делают фотографии на фоне фонтана, а также пытаются забрать в качестве сувенира "куски янтаря".

Ранее Pravda.Ru писала, что в городах-миллионниках откроют магазины янтарного комбината из Калининграда.

Уточнения

Калинингра́дская о́бласть (до 4 июля 1946 — Кёнигсбергская область) — субъект Российской Федерации, самый западный регион страны.

Янта́рь — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена. Используется в основном для изготовления ювелирных и галантерейных изделий, бижутерии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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