Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Миронов: прогулы в школе и ухудшение памяти могут указывать на наркозависимость
PNAS: учёные обнаружили необычное распределение воды в атмосфере Венеры
Секреты автоподбора: лучшие модели за 1,5 млн рублей, которые ещё можно купить
Дедовский метод: как защитить капусту от вредителей без химии и хлопот
Как приготовить масляный крем для выпечки
Экономист: в России подорожает мороженое
В июле в Москве больше всего подешевели новостройки в трёх районах
"Барселона" смогла зарегистрировать Дани Ольмо для участия в чемпионате страны
Эксперт предупредил о новой схеме автоподставы с ручным тормозом

Купаться разрешено: в Ялте снова можно плавать в море

На пляжах Ялты разрешили купаться
0:42
Туризм

Пляжи Ялты снова открыли для купания. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в своём Telegram-канале.

На пляжах Ялты разрешили купаться
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Она также сообщила, что температура воды в море сейчас чуть выше 26 градусов Цельсия. 

"Шторм утихает — пляжи Ялты вновь открыты. Температура морской воды чуть выше +26 градусов. У кого есть возможность — наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", — написала Янина Павленко.

Напомним, что ранее в Ялте запретили купаться в море и выходить на гидротехнические сооружения из-за шторма. 

Уточнения

Я́лта — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
"Барселона" смогла зарегистрировать Дани Ольмо для участия в чемпионате страны
Эксперт предупредил о новой схеме автоподставы с ручным тормозом
На пляжах Ялты разрешили купаться
Паразитолог: заражение паразитами может случиться при употреблении любой рыбы
Названы лучшие места для любителей активного отдыха
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.