Купаться разрешено: в Ялте снова можно плавать в море

На пляжах Ялты разрешили купаться

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Ялты снова открыли для купания. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Она также сообщила, что температура воды в море сейчас чуть выше 26 градусов Цельсия.

"Шторм утихает — пляжи Ялты вновь открыты. Температура морской воды чуть выше +26 градусов. У кого есть возможность — наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", — написала Янина Павленко.

Напомним, что ранее в Ялте запретили купаться в море и выходить на гидротехнические сооружения из-за шторма.

Уточнения

Я́лта — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.