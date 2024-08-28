Купаться разрешено: в Ялте снова можно плавать в море

Пляжи Ялты снова открыли для купания. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в своём Telegram-канале.
Она также сообщила, что температура воды в море сейчас чуть выше 26 градусов Цельсия.
"Шторм утихает — пляжи Ялты вновь открыты. Температура морской воды чуть выше +26 градусов. У кого есть возможность — наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", — написала Янина Павленко.
Напомним, что ранее в Ялте запретили купаться в море и выходить на гидротехнические сооружения из-за шторма.
Я́лта — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.
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