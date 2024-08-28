Ветеринарное свидетельство для путешествий с животными теперь можно оформить дистанционно

Процедура оформления домашних животных для путешествий станет проще

Теперь владельцы домашних животных могут получить ветеринарное свидетельство для транспортировки питомцев по России или за границу, подавая заявку дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Министерство отметило, что новый электронный сервис значительно облегчает процесс получения ветеринарного свидетельства. Ранее для оформления документа владельцы животных были вынуждены лично посещать ветеринарную клинику и ожидать своей очереди. Сейчас же им достаточно заполнить онлайн-форму на региональном портале, после чего можно выбрать удобное время для визита в ближайшую государственную ветеринарную клинику или заказать выезд ветеринара на дом.

Ветеринарное свидетельство формы ф. № 1 (ВСД) подтверждает, что животное здорово и безопасно для окружающих. Этот документ необходим для перевозки питомца за границу, в страны СНГ, для участия в выставках на территории России, а также при продаже животного.

Для получения ВСД необходимо, чтобы животное прошло осмотр у специалиста государственной ветеринарной клиники. Оформить заявку на получение свидетельства, записаться на приём в ветклинику или вызвать ветеринара на дом можно через портал госуслуг Московской области в разделе "Личные документы" — "Документы для отдельных случаев". Услуга предоставляется бесплатно, сообщает РИАМО.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.