Ветеринарное свидетельство для путешествий с животными теперь можно оформить дистанционно

Теперь владельцы домашних животных могут получить ветеринарное свидетельство для транспортировки питомцев по России или за границу, подавая заявку дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Министерство отметило, что новый электронный сервис значительно облегчает процесс получения ветеринарного свидетельства. Ранее для оформления документа владельцы животных были вынуждены лично посещать ветеринарную клинику и ожидать своей очереди. Сейчас же им достаточно заполнить онлайн-форму на региональном портале, после чего можно выбрать удобное время для визита в ближайшую государственную ветеринарную клинику или заказать выезд ветеринара на дом.
Ветеринарное свидетельство формы ф. № 1 (ВСД) подтверждает, что животное здорово и безопасно для окружающих. Этот документ необходим для перевозки питомца за границу, в страны СНГ, для участия в выставках на территории России, а также при продаже животного.
Для получения ВСД необходимо, чтобы животное прошло осмотр у специалиста государственной ветеринарной клиники. Оформить заявку на получение свидетельства, записаться на приём в ветклинику или вызвать ветеринара на дом можно через портал госуслуг Московской области в разделе "Личные документы" — "Документы для отдельных случаев". Услуга предоставляется бесплатно, сообщает РИАМО.
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