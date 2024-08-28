Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи

Новая Зеландия, Тасмания и Калифорнийский залив: лучшие направления для экстремального отдыха

Названы лучшие места для любителей активного отдыха
1:59
Туризм

Многие туристы, жаждущие ярких впечатлений и неповторимых эмоций, предпочитают активный отдых, который не только приносит физическое удовольствие, но и открывает новые возможности для исследования природы и захватывающих приключений.

Названы лучшие места для любителей активного отдыха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

От головокружительных спусков на горных велосипедах до увлекательных подводных экспедиций — на нашей планете множество мест, где можно испытать свои силы и погрузиться в атмосферу настоящего приключения. Эксперты назвали лучшие направления для любителей активного отдыха.

Новая Зеландия - один из главных мировых центров экстремального спорта. Этот остров, расположенный в Тихом океане, поражает разнообразием ландшафтов, идеальных для активного отдыха. Именно здесь родился банжи-джампинг, а Куинстаун, известный как "столица приключений", предлагает неограниченные возможности для прыжков, парапланеризма и рафтинга. Многочисленные тропы для горных велосипедов и захватывающие пейзажи делают Новую Зеландию настоящей Меккой для любителей адреналина.

Тасмания, островное государство на юго-востоке Австралии, знаменита своими заповедниками и национальными парками, которые идеально подходят для пеших походов и каякинга. Здесь можно пройтись по знаменитым тропам, исследовать живописные бухты и насладиться первозданной природой, включая редкие виды животных и уникальные растения.

Калифорнийский залив, расположенный на западном побережье США, является популярным местом для водных видов спорта. Серфинг, виндсерфинг и подводное плавание здесь особенно привлекательны благодаря идеальным условиям и разнообразным местам для занятий. Культура и атмосфера региона органично дополняют активный отдых, создавая неповторимый калифорнийский стиль жизни, сообщает издание "Туристас".

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании.

Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове в 240 км к югу от материка Австралии, отделённом от континента проливом Басса. Площадь — 68 401 км².

Калифорни́йский зали́в (исп. Golfo de California), известен также как мо́ре Корте́са (исп. Mar de Cortés) и Алое море (исп. Mar Bermejo) — залив, отделяющий полуостров Калифорния от мексиканского континентального побережья Тихого океана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.