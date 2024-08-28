Новая Зеландия, Тасмания и Калифорнийский залив: лучшие направления для экстремального отдыха

Названы лучшие места для любителей активного отдыха

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, жаждущие ярких впечатлений и неповторимых эмоций, предпочитают активный отдых, который не только приносит физическое удовольствие, но и открывает новые возможности для исследования природы и захватывающих приключений.

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От головокружительных спусков на горных велосипедах до увлекательных подводных экспедиций — на нашей планете множество мест, где можно испытать свои силы и погрузиться в атмосферу настоящего приключения. Эксперты назвали лучшие направления для любителей активного отдыха.

Новая Зеландия - один из главных мировых центров экстремального спорта. Этот остров, расположенный в Тихом океане, поражает разнообразием ландшафтов, идеальных для активного отдыха. Именно здесь родился банжи-джампинг, а Куинстаун, известный как "столица приключений", предлагает неограниченные возможности для прыжков, парапланеризма и рафтинга. Многочисленные тропы для горных велосипедов и захватывающие пейзажи делают Новую Зеландию настоящей Меккой для любителей адреналина.

Тасмания, островное государство на юго-востоке Австралии, знаменита своими заповедниками и национальными парками, которые идеально подходят для пеших походов и каякинга. Здесь можно пройтись по знаменитым тропам, исследовать живописные бухты и насладиться первозданной природой, включая редкие виды животных и уникальные растения.

Калифорнийский залив, расположенный на западном побережье США, является популярным местом для водных видов спорта. Серфинг, виндсерфинг и подводное плавание здесь особенно привлекательны благодаря идеальным условиям и разнообразным местам для занятий. Культура и атмосфера региона органично дополняют активный отдых, создавая неповторимый калифорнийский стиль жизни, сообщает издание "Туристас".

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании.

Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове в 240 км к югу от материка Австралии, отделённом от континента проливом Басса. Площадь — 68 401 км².

Калифорни́йский зали́в (исп. Golfo de California), известен также как мо́ре Корте́са (исп. Mar de Cortés) и Алое море (исп. Mar Bermejo) — залив, отделяющий полуостров Калифорния от мексиканского континентального побережья Тихого океана.