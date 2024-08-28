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"В нём нечего делать": YouTube-блогер внесла Тюмень в список скучнейших городов России

YouTube-блогер Валерия Лысенко раскритиковала Тюмень
1:06
Туризм

Создатель канала "Лера в вечном путешествии" Валерия Лысенко внесла Тюмень в список самых скучных городов России. Видеоролик опубликован на YouTube-канале блогера.

YouTube-блогер Валерия Лысенко раскритиковала Тюмень
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Veprev, CC BY-SA 4.0

По мнению Валерии Лысенко, в Тюмени "нечего делать", пишет URA.RU. Кроме того, в её списке оказались Иркутск и Чита.

"Этот город [Тюмень — ред.] называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нём совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его ещё называют столицей деревень, и это Тюмень", — заявила блогер.

Однако в комментариях к видео подписчики не согласились с мнением Валерии Лысенко. Например, один из пользователей назвал город чистым и очень красивым местом. В то же время другой комментатор заявил, что в Тюмени есть "классные дороги", "лучшие в России источники", а также "самый большой и классный крытый аквапарк".

Уточнения

Тюме́нь — город в России. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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