Исследование: российские туристы предпочитают родную кухню, но не забывают про пиццу и бургеры

Пицца или борщ: что предпочитают российские туристы во время путешествий?

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса "ЕдуЕм" поделились любопытными наблюдениями о гастрономических предпочтениях российских путешественников.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Выяснилось, что, находясь вдали от дома, наши соотечественники чаще всего выбирают блюда родной кухни, однако не прочь побаловать себя и вкусами других стран.

В первую очередь, россияне заказывают традиционные национальные блюда, которые занимают около четверти всех заказов. Средний чек на такую еду составляет примерно 1900 рублей, а самыми популярными позициями стали овощная солянка, борщ с салом и картофель по-деревенски с биточками, стоимость которых колеблется около 350 рублей за порцию.

Второе место по популярности занимает итальянская кухня, что вполне предсказуемо: пицца с пеперони (900 рублей), лазанья и карбонара (по 500 рублей) стали любимыми выборами российских путешественников. Этот сегмент составляет пятую часть всех заказов.

На третьем месте — американские закуски, которые также не теряют своей популярности. Чикенбургеры, салат "Цезарь" и картофель фри (стоимость от 150 до 379 рублей) привлекают внимание любителей быстрого питания, что в итоге приводит к среднему чеку, превышающему 3000 рублей.

На четвёртом и пятом местах оказались восточная и японская кухни с долей заказов в 16% и 15% соответственно. Среди восточных блюд лидируют шаурма, плов и шурпа, тогда как японские гастрономические изыски представлены роллами, удоном и темпурой.

Любители кавказской кухни не остаются в стороне — шашлык, люля-кебаб и хинкали также востребованы, при этом средний чек составляет около 2645 рублей.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.