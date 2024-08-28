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Эксперт о лучших вариантах отдыха для пенсионеров: пляжный релакс или экскурсионные туры

Эксперт рассказала о лучших вариантах отдыха для пенсионеров
1:22
Туризм

Пожилым людям лучше всего подходят экскурсионные и пляжные туры, поделилась мнением тревел-блогер Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что выбор типа отдыха зависит от предпочтений самих пенсионеров. Некоторые из них предпочитают активный отдых, в то время как другие хотят просто расслабиться на пляже.

Эксперт рассказала о лучших вариантах отдыха для пенсионеров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Виды отдыха зависят от самих пожилых людей. Есть живчики, которые хотят везде путешествовать, ходить, ездить. А есть, кто хочет просто полежать у моря и отдохнуть. В целом в России есть оба варианта," — отметила Ансталь.

Эксперт рекомендовала тем, кто ищет пляжный отдых, обратить внимание на Турцию или Египет, где можно наслаждаться тёплым морем и комфортом. Для любителей экскурсионного отдыха Ансталь предложила рассмотреть автобусные туры по Золотому кольцу России или поездку в Санкт-Петербург. По её словам, выбор зависит от здоровья, бюджета и наличия загранпаспорта, сообщает NEWS. ru.

"Оба варианта подходят: экскурсионные туры, пляжный отдых. Но большинство запросов от пожилых связано с обычной сменой обстановки на несколько дней. И тут все зависит от бюджета и наличия загранпаспорта," — добавила она.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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