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В Госдуме предложили обеспечить стабильный Wi-Fi на всех рейсах самолётов и поездов России

В Госдуме подняли вопрос о доступе к Wi-Fi на дальних маршрутах поездов и самолётов
1:15
Туризм

В Государственной Думе выразили обеспокоенность проблемами туристов, которые вынуждены путешествовать "часами и сутками" без доступа к интернету.

В Госдуме подняли вопрос о доступе к Wi-Fi на дальних маршрутах поездов и самолётов
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Депутат Ярослав Нилов направил запрос в Министерство транспорта с предложением обеспечить пассажиров на самолётах и поездах стабильным Wi-Fi-соединением. По его мнению, постоянная связь особенно необходима во время многочасовых перелётов на такие популярные направления, как Куба и Бали, а также в поездах, пересекающих огромные просторы России.

Нилов подчеркнул, что пассажиры испытывают объективную потребность оставаться на связи с близкими, проверять актуальные новости и социальные сети, а также пользоваться электронной почтой. По его мнению, постоянный доступ к интернету позволит более рационально использовать время в пути. Депутат также отметил, что если такая технология успешно применяется на борту зарубежных авиакомпаний, то и в России её можно внедрить.

Свое предложение Ярослав Нилов направил на рассмотрение министру транспорта Роману Старовойту, подчёркивая важность вопроса для комфорта и удобства пассажиров, сообщает "TourDom".

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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