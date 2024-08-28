В Госдуме предложили обеспечить стабильный Wi-Fi на всех рейсах самолётов и поездов России

В Госдуме подняли вопрос о доступе к Wi-Fi на дальних маршрутах поездов и самолётов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Государственной Думе выразили обеспокоенность проблемами туристов, которые вынуждены путешествовать "часами и сутками" без доступа к интернету.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Депутат Ярослав Нилов направил запрос в Министерство транспорта с предложением обеспечить пассажиров на самолётах и поездах стабильным Wi-Fi-соединением. По его мнению, постоянная связь особенно необходима во время многочасовых перелётов на такие популярные направления, как Куба и Бали, а также в поездах, пересекающих огромные просторы России.

Нилов подчеркнул, что пассажиры испытывают объективную потребность оставаться на связи с близкими, проверять актуальные новости и социальные сети, а также пользоваться электронной почтой. По его мнению, постоянный доступ к интернету позволит более рационально использовать время в пути. Депутат также отметил, что если такая технология успешно применяется на борту зарубежных авиакомпаний, то и в России её можно внедрить.

Свое предложение Ярослав Нилов направил на рассмотрение министру транспорта Роману Старовойту, подчёркивая важность вопроса для комфорта и удобства пассажиров, сообщает "TourDom".

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

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