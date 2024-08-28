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Туристка пожаловалась на ужасные условия проживания и игнорирование жалоб персоналом на базе отдыха "Лазурная" в Алтае

Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Туризм

Российская туристка, посетившая базу отдыха "Лазурная" на Алтае, осталась крайне разочарована своим опытом и поделилась впечатлениями на портале "Тонкости туризма", в публикации на платформе "Дзен".

Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, CC BY-SA 4.0

Ольга, одна из читательниц портала, рассказала, что поездка, на которую возлагались большие надежды, обернулась неприятным опытом. Вместе с семьей и друзьями она обнаружила, что их долгожданный отдых был испорчен условиями проживания.

По её словам, домик, в котором им пришлось остановиться, снаружи выглядел обветшалым и обгоревшим, а внутри ситуация оказалась еще хуже. Ольга описала интерьер как "страшный".

"Сломанный и вышарканный пол, то ли изорванная, то ли покусанная кем-то во многих местах потолочная плитка, старые советские диваны и кровати, непонятно сколько провисевшие липкие ленты с мертвыми мухами", — рассказала туристка.

Особенное возмущение у туристки вызвало отсутствие обещанного мангала возле домика. На все претензии сотрудники базы отвечали, что гости просто придираются. Ольга подчеркнула, что цена за домик составляла шесть тысяч рублей в сутки.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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