Собираетесь на море? Не забудьте взять с собой эти 7 замечательных книг

Идеальные книги для чтения под шум прибоя

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираетесь в долгожданный отпуск на море и уже прикидываете, какие книги взять с собой в дорогу? От правильного выбора прочтения зависит, насколько вдохновляющим и расслабляющим будет ваш отдых. Предлагаем 7 замечательных книжных вариантов, которые как нельзя лучше подойдут для путешествия на морское побережье.

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"Тропический лес в 50 деревьях" Кена Гудинга. Эта научно-популярная книга с красочными иллюстрациями станет идеальным спутником, если вы любите изучать природу во время отпуска. Вы узнаете массу интересных фактов о самых удивительных деревьях тропического леса. "Уик-энд в Венеции" Антонио Фоскари. Мечтаете окунуться в атмосферу старинных итальянских городов? Тогда эта книга, наполненная живописными зарисовками Венеции, создаст нужное настроение для вашего морского отдыха. "Большая волна" Стюарта Уайта. Любители серфинга по достоинству оценят эту захватывающую повесть о суровых испытаниях, с которыми приходится сталкиваться профессиональным серферам. "Одиночество в Сети" Януша Вишневского. Эта лиричная и философская история идеально подойдет для неспешного чтения под шум морских волн. Она поможет взглянуть на жизнь под новым углом. "Тихоокеанское побережье. От Сан-Франциско до Ванкувера" Роберта Вуда. Если вы планируете путешествовать вдоль морского берега, то эта книга с красочными фотографиями станет незаменимым спутником, знакомя вас с самыми живописными уголками региона. "Алхимик" Пауло Коэльо. Эта вдохновляющая притча отлично подойдет для чтения во время отпуска. Она наполнит вас оптимизмом и верой в осуществление своей мечты. "На берегу" Яна Макьюэна. Тонкая психологическая проза этого британского классика создаст умиротворяющую атмосферу для неспешных размышлений под шум прибоя.

Вдохновляйтесь, расслабляйтесь и получайте удовольствие от отпуска на море вместе с этими замечательными книгами! Они помогут вам полностью отключиться от повседневности и наполниться новыми яркими впечатлениями.

Уточнения

Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт. Также книгой может называться литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания.