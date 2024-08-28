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Суд встал на сторону туристки, которая опоздала на самолёт из-за трансфера

Туристка отсудила 133 тысячи рублей за опоздавший трансфер
1:17
Туризм

Туристка подала в суд из-за опоздавшего трансфера, и он встал на сторону пассажирки. Соответствующая информация опубликована на странице Ярославского областного суда.

Туристка отсудила 133 тысячи рублей за опоздавший трансфер
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Путешественница приобрела билеты на рейс Москва-Стамбул-Лиссабон. Также она заказала трансфер до аэропорта. Согласно посадочному билету, жительница Ярославля должна была прибыть на место в 18 часов 10 минут. Однако её трансфер опоздал. В результате россиянка приехала в аэропорт в 20 часов, за 5 минут до вылета самолёта. Путешественнице пришлось приобрести новые билеты. 

По возвращении в Россию туристка обратилась в суд с требованием взыскать с организатора трансфера убытки в размере 57 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда (60 тысяч рублей) и судебные расходы (43 тысяч рублей). В итоге суд обязал ответчика выплатить 133 тысячи рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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