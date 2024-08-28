Власти Сочи планируют создать новые туристические маршруты

В Сочи создадут новые туристические маршруты, а также продолжат совершенствовать городскую инфраструктуру. Об этом сообщил градоначальник Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что власти Сочи используют все имеющиеся возможности для сохранения уникальной природы края.
"Продолжим совершенствовать городскую инфраструктуру и создавать новые турмаршруты, бережно сохраняя нашу уникальную природу. Используем для этого все возможности", — написал мэр города.
Андрей Прошунин уточнил, что через регион уже проходят уникальные турмаршруты, которые привлекают путешественников со всего мира. При этом он выразил уверенность, что развивать туризм необходимо с учётом мнения местных жителей.
Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники мечтают посетить Сочи в августе.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
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