Власти Сочи планируют создать новые туристические маршруты

В Сочи планируют разработать новые туристические маршруты

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи создадут новые туристические маршруты, а также продолжат совершенствовать городскую инфраструктуру. Об этом сообщил градоначальник Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

Фото: web.archive.org by Jack Borno, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что власти Сочи используют все имеющиеся возможности для сохранения уникальной природы края.

"Продолжим совершенствовать городскую инфраструктуру и создавать новые турмаршруты, бережно сохраняя нашу уникальную природу. Используем для этого все возможности", — написал мэр города.

Андрей Прошунин уточнил, что через регион уже проходят уникальные турмаршруты, которые привлекают путешественников со всего мира. При этом он выразил уверенность, что развивать туризм необходимо с учётом мнения местных жителей.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники мечтают посетить Сочи в августе.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.