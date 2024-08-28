Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В австралийском зоопарке Уэрриби родился детёныш белого носорога
Алсу после 18 лет брака: "Сегодня начинается новая глава"
Стоматолог назвала основные причины снижения срока службы пломб
Как уменьшить негативное воздействие алкоголя на кожу
Рост числа заболевших обезьяньей оспой в Африке составил 200% за неделю
Защита собаки от теплового удара: увеличиваем потребление воды
Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
Вредно ли сочетать картофель и помидоры: мифы и реальность
Легендарная теннисистка Мартина Навратилова оценила игру Мирры и Эрики Андреевых

Бронирование отелей в Крыму на бархатный сезон достигло 65%, спрос продолжает расти

РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря
1:01
Туризм

В Крыму наблюдается высокий уровень бронирования отелей на бархатный сезон — он достиг 65%. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики, в интервью РИА Новости Крым Сергей Ганзий.

РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По его словам, отдых в этот период традиционно популярен среди россиян, и текущие показатели бронирования это подтверждают. Особенно примечательна глубина бронирования, которая уже охватывает периоды до декабря.

Министр также отметил, что на такие высокие показатели влияют не только предпочтения туристов, но и удобства железнодорожных перевозок, которые позволяют планировать поездки заранее.

Южный берег Крыма традиционно остаётся лидером по числу приезжих — на его долю приходится около 49% всего туристического потока. Западное побережье полуострова также привлекает значительное количество гостей, что подчёркивает его растущую популярность среди отдыхающих.

Уточнения

Крым также Кры́мский полуо́стров — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом. Площадь полуострова около 27 тысяч км², население — около 2,5 миллионов человек.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Уход за пионами в сентябре: главное
Уход за пионами в сентябре: главное
Последние материалы
Защита собаки от теплового удара: увеличиваем потребление воды
Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря
Вредно ли сочетать картофель и помидоры: мифы и реальность
Легендарная теннисистка Мартина Навратилова оценила игру Мирры и Эрики Андреевых
Педиатр раскрывает секреты: как правильно готовить еду для вашего ребенка
Потрясающие цветы для вашего сада: секреты выращивания пионов
Экономист посоветовал оформлять ИП для сдачи апартаментов в аренду
Простуда или грипп: узнайте, когда симптомы становятся критическими
Объём закупок алмазов из России увеличился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.