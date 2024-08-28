Бронирование отелей в Крыму на бархатный сезон достигло 65%, спрос продолжает расти

РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Крыму наблюдается высокий уровень бронирования отелей на бархатный сезон — он достиг 65%. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики, в интервью РИА Новости Крым Сергей Ганзий.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По его словам, отдых в этот период традиционно популярен среди россиян, и текущие показатели бронирования это подтверждают. Особенно примечательна глубина бронирования, которая уже охватывает периоды до декабря.

Министр также отметил, что на такие высокие показатели влияют не только предпочтения туристов, но и удобства железнодорожных перевозок, которые позволяют планировать поездки заранее.

Южный берег Крыма традиционно остаётся лидером по числу приезжих — на его долю приходится около 49% всего туристического потока. Западное побережье полуострова также привлекает значительное количество гостей, что подчёркивает его растущую популярность среди отдыхающих.

Уточнения

Крым также Кры́мский полуо́стров — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом. Площадь полуострова около 27 тысяч км², население — около 2,5 миллионов человек.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.