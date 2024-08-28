Популярность осенних путешествий: ОАЭ и Таиланд лидируют, Турция возвращается в топ направлений

Россияне предпочитают Эмираты для осенних путешествий

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики компании "Русский Экспресс" провели исследование, собрав данные по бронированиям туров на предстоящие осенние каникулы и сравнили их с показателями прошлого года. Лидером по спросу остаются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), удерживающие верхнюю строчку рейтинга с существенным отрывом.

Фото: unsplash.com by Robert Bock, PDM

Сравнение с прошлым годом показало значительный рост числа заявок на осенние каникулы — их количество увеличилось почти втрое. В Эмираты планируют отправиться на отдых около трети всех клиентов туроператора, хотя в прошлом году этот показатель достигал 43%, что указывает на небольшое снижение интереса к этому направлению.

На втором месте по популярности, как и в прошлом году, остается Таиланд. Каждый пятый путешественник выбрал для своего отдыха курорты этого южно-азиатского королевства. Замыкает тройку лидеров Турция, вернувшаяся в число популярных направлений с 11% от общего числа заявок. Мальдивы также удерживают высокие позиции с долей в 8,4%, за ними следуют внутренние туры по России с долей в 4,2%.

Россия в этом году стала самым доступным направлением для осеннего отдыха: средний чек составляет 27 тысяч рублей. Самые дорогие поездки — на Мальдивы, где средний чек достигает 400 тысяч рублей, следом идут ОАЭ с 264 тысячами рублей и Китай со 188 тысячами рублей.

При этом, недельный тур с перелетом и проживанием в отеле 4* с завтраками можно забронировать в Китае от 115 тысяч рублей, в ОАЭ — от 116 тысяч, во Вьетнаме — от 128 тысяч, в Таиланде — от 139 тысяч, в Индонезии — от 167 тысяч, на Мальдивах — от 216 тысяч рублей. В

Турции и Египте можно найти предложения от 111 и 169 тысяч рублей соответственно, при этом проживание будет по системе "все включено".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).