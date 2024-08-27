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Эксперт по путешествиям рассказала, как комфортно провести ночной перелёт и выспаться в самолёте

Как выбор одежды и отказ от кофеина могут помочь заснуть в самолёте
1:09
Туризм

Подготовка к комфортному перелёту и возможность выспаться во время долгого рейса могут значительно улучшить самочувствие по прибытии. Эксперт по путешествиям Саманта Браун поделилась советами, как обеспечить себе идеальный полёт.

Как выбор одежды и отказ от кофеина могут помочь заснуть в самолёте
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

В первую очередь, постарайтесь выбрать вечерний рейс, чтобы соответствовать вашему обычному времени сна. Однако, если это невозможно, примените несколько хитростей.

Важно одеваться в удобную одежду, которая не стесняет движений и подходит для температуры в салоне самолёта. Саманта рекомендует избегать бюстгальтеров на косточках и узких поясов, так как в полёте тело склонно к небольшим отёкам.

Также следует отказаться от кофеина в аэропорту, чтобы он не нарушил сон. Лучше поесть перед полётом, чтобы можно было сообщить бортпроводникам, что вас не нужно беспокоить во время раздачи еды на борту.

Кроме того, полезно активно двигаться перед посадкой в самолёт, чтобы создать условия для быстрого засыпания на борту. Например, Саманта предпочитает много ходить по терминалу, чтобы максимально устать перед полётом.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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