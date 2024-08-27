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Исследование: российские туристы отправляются в отпуск с 1 чемоданом

Большинство россиян берёт в поездку 1 чемодан
0:46
Туризм

Telegram-канал "Крыша ТурДома" провёл опрос насчёт предпочтительного количества багажа в путешествии. Выяснилось, что большинство российских туристов (60%) берёт с собой в поездку 1 чемодан. 

Большинство россиян берёт в поездку 1 чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие более 3-х тысяч человек. Оказалось, что с 2-мя и более чемоданами отправляются в поездку 7% респондентов, а ручной кладью ограничиваются 17% путешественников. Кроме того, 18% участников опроса заявили, что количество багажа зависит от того, едут ли они в отпуск одни или с близкими людьми. 

Ранее Pravda.Ru писала, как правильно выбрать чемодан, чтобы он прослужил долго и был удобен в путешествиях.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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