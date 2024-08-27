Таиланд вошёл в топ-5 направлений для российских туристов на сентябрь и октябрь

Отдых в Таиланде: что привлекает российских туристов в сезон дождей?

Таиланд продолжает набирать популярность среди российских туристов, сообщает директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata. ru Олег Козырев.

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Он отметил, что всё больше россиян выбирают Таиланд в качестве места отдыха, даже несмотря на сезон дождей, который традиционно приходится на летние и осенние месяцы.

"Таиланд действительно набирает популярность среди российских туристов. Например, путешественники стали ездить в Юго-Восточную Азию даже летом, хотя раньше это время считалось не самым благоприятным", — прокомментировал он в интервью RT.

По словам Козырева, Таиланд сейчас входит в топ-5 самых популярных направлений на сентябрь и октябрь 2024 года. Хотя в это время в регионе идет сезон дождей, примерно 6% туристов, уже забронировавших поездки на эти месяцы через сервис, выбрали именно Таиланд.

Эксперт подчеркнул, что растущая популярность этого направления связана с привлекательными ценами на туры, а также с тем, что туристы начали воспринимать сезон дождей не как преграду, а как возможность насладиться более спокойным и аутентичным отдыхом.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Сезон дождей — время года, когда выпадает непропорционально большое количество осадков в регионе. Имеет место в тропических и субтропических широтах, в гораздо меньшей степени — в умеренных широтах.