Пограничники задержали туристов в Финляндии из-за прогулки по территории России

Пограничная служба Финляндии задержала 3-х туристов из Франции, которые пересекли границу России. Соответствующая информация опубликована на сайте финского ведомства.
Инцидент произошёл вечером 24 августа. Путешественники гуляли около посёлка Париккала и любовались природой. Однако через некоторое время они оказались на территории России. Там туристы пробыли несколько минут. Когда граждане Франции вернулись в Финляндию, то их задержали — местный житель сообщил о перемещении иностранцев. Сейчас идёт расследование по поводу незаконного пересечения границы.
Ранее Pravda.Ru писала, что туристы потратили 3,8 миллиарда евро в Финляндии с марта 2023 года по февраль 2024-го.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива. Столица и крупнейший город Финляндии — Хельсинки.
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