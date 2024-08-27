Пограничники задержали туристов в Финляндии из-за прогулки по территории России

В Финляндии задержали туристов за незаконное пересечение границы России

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пограничная служба Финляндии задержала 3-х туристов из Франции, которые пересекли границу России. Соответствующая информация опубликована на сайте финского ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5

Инцидент произошёл вечером 24 августа. Путешественники гуляли около посёлка Париккала и любовались природой. Однако через некоторое время они оказались на территории России. Там туристы пробыли несколько минут. Когда граждане Франции вернулись в Финляндию, то их задержали — местный житель сообщил о перемещении иностранцев. Сейчас идёт расследование по поводу незаконного пересечения границы.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы потратили 3,8 миллиарда евро в Финляндии с марта 2023 года по февраль 2024-го.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива. Столица и крупнейший город Финляндии — Хельсинки.