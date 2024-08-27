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Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
0:53
Туризм

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Фото: commons.wikimedia.org by Shilpy Arora, CC BY-SA 4.0

После открытия новой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, поезда "Сапсан" прекратят движение между этими двумя мегаполисами. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Планируется, что на смену "Сапсанам" придут регулярные электрички, которые будут курсировать до Колпино и Тосно. Кроме того, пригородный вокзал в Санкт-Петербурге будет перенесён из центра города, что может существенно изменить маршруты и привычки горожан.

Несмотря на прекращение движения между Москвой и Санкт-Петербургом, рассматривается возможность перенаправления "Сапсанов" на другие маршруты — они могут начать курсировать в Тверь и Нижний Новгород

Уточнения

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км).

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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