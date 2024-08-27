Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали

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Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

Фото: commons.wikimedia.org by Shilpy Arora, CC BY-SA 4.0

После открытия новой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, поезда "Сапсан" прекратят движение между этими двумя мегаполисами. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Планируется, что на смену "Сапсанам" придут регулярные электрички, которые будут курсировать до Колпино и Тосно. Кроме того, пригородный вокзал в Санкт-Петербурге будет перенесён из центра города, что может существенно изменить маршруты и привычки горожан.

Несмотря на прекращение движения между Москвой и Санкт-Петербургом, рассматривается возможность перенаправления "Сапсанов" на другие маршруты — они могут начать курсировать в Тверь и Нижний Новгород

Уточнения

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км).

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