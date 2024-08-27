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Где провести бархатный сезон: температура воды в сентябре на лучших пляжах юга России

Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
2:27
Туризм

Сентябрь традиционно считается бархатным сезоном на морских курортах, и именно это время предпочитают многие туристы для отдыха.

Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

В сентябре туристические зоны становятся менее многолюдными, цены снижаются, а погода продолжает радовать теплом без изнуряющей жары. Море, сохранившее летнее тепло, предоставляет возможность насладиться купанием в комфортных условиях.

В Сочи, где осень отличается мягкостью субтропического климата, сентябрь становится настоящим спасением для тех, кто не переносит летнюю духоту. Средняя температура воды в Черном море здесь составляет около +25 °С, что идеально подходит для отдыхающих, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Туапсе, другой популярный курорт Краснодарского края, предлагает не только приятную погоду, но и множество развлечений. Здесь можно посетить аквапарк, дельфинарий и живописные водопады, а вода в море прогревается до 23 градусов. Эти условия создают идеальные условия для семейного отдыха.

Анапа привлекает туристов своими песчаными пляжами и целебными грязями. Температура воды в Черном море у берегов Анапы в сентябре также держится на уровне 23 градусов, что способствует спокойному и оздоровительному отдыху.

В Новороссийске, крупнейшем торговом порту и промышленном центре, море в сентябре остаётся чистым, а цены на отдых — доступными. Вода здесь прогревается до 23 градусов, хотя к концу месяца температура может опуститься до 19 градусов.

Дербент в Дагестане, известный своими пологими пляжами, идеально подходит для отдыха с детьми. Каспийское море у берегов Дербента в сентябре достигает температуры в 24 градуса, что делает его привлекательным для туристов, совмещающих морской отдых с путешествиями в горы.

В Приморском крае, в Хасанском районе, сентябрь начинается с тёплых дней, но вода в Японском море здесь довольно прохладная — всего 18 градусов. Однако прозрачная и лазурная вода на пляжах бухты Астафьева всё равно притягивает туристов, ищущих уединения и красоты природы, сообщает aif.ru.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Туапсе́ (чит. Туапсэ́; адыг. тӏуапсы — «две реки, междуречье») — город в Краснодарском крае Российской Федерации. Крупный порт на побережье Чёрного моря. Город Воинской славы (2008 г.).

Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «город Новороссийск». Расположен на юго-западе края, у побережья Цемесской (Новороссийской) бухты Чёрного моря.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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