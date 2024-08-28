В следующем году на Чукотке появятся новые места для отдыха

Три проекта по благоустройству общественных пространств на Чукотке выиграли II Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает "Рамблер".
Это означает, что Анадырь, Певек и Билибино получат по 350 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов.
В Анадыре преобразят зону отдыха на Верблюжьей сопке, сделав там освещение, детскую площадку, смотровую площадку, беседки и другие удобства.
В Певеке у дома 23 по улице Советской появится прогулочная зона с тротуарами, освещением и укреплённой береговой линией.
В Билибино благоустроят территорию рядом со спортивным комплексом "Луч", установив лавочки, беседки и пешеходные дорожки.
Работы по благоустройству начнутся уже в следующем году.
Федеральный бюджет Российской Федерации (сокр. ФБ РФ) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. Является частью бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемой и исполняемой федеральными органами власти.
Ана́дырь (чук. Кагыргын (южные и глубинные чукчи), Въэӈын (северные чукчи)) — город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа.
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