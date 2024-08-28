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В следующем году на Чукотке появятся новые места для отдыха

Три города Чукотки преобразят свои общественные пространства
0:56
Туризм

Три проекта по благоустройству общественных пространств на Чукотке выиграли II Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает "Рамблер".

Три города Чукотки преобразят свои общественные пространства
Фото: wikimedia.org by Alexey M., CC BY-SA 4.0

Это означает, что Анадырь, Певек и Билибино получат по 350 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов.

В Анадыре преобразят зону отдыха на Верблюжьей сопке, сделав там освещение, детскую площадку, смотровую площадку, беседки и другие удобства.

В Певеке у дома 23 по улице Советской появится прогулочная зона с тротуарами, освещением и укреплённой береговой линией.

В Билибино благоустроят территорию рядом со спортивным комплексом "Луч", установив лавочки, беседки и пешеходные дорожки.

Работы по благоустройству начнутся уже в следующем году.

Уточнения

Федеральный бюджет Российской Федерации (сокр. ФБ РФ) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. Является частью бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемой и исполняемой федеральными органами власти.

Ана́дырь (чук. Кагыргын (южные и глубинные чукчи), Въэӈын (северные чукчи)) — город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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