Стамбульский аэропорт IGA назван лидером среди мировых аэропортов по удобству для стыковочных рейсов

Назван самый удобный аэропорт для путешественников

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный аэропорт Стамбула IGA, открывшийся в 2018 году, был признан авиационной аналитической компанией Cirium самым удобным аэропортом мира для стыковочных рейсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean Housen, CC BY-SA 4.0

Это звание он заслужил благодаря стратегическому расположению на пересечении Европы и Азии, что делает его важнейшим узлом для международных путешествий.

Аэропорт обслуживает 309 международных рейсов, большинство из которых выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Особенно часто IGA используют российские туристы для пересадки на рейсы в европейские страны.

Впечатляющая инфраструктура аэропорта, занимающего площадь в 76,5 квадратных километров, включает модные бутики, отели, рестораны и зоны отдыха.

Аэропорт способен обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно и нацелен на достижение максимального пассажиропотока в 200 миллионов человек к 2035 году. На текущий момент он принимает около 90 миллионов пассажиров в год, занимая седьмое место по загруженности в мире.

Уточнения

Международный аэропорт Стамбул (тур. İstanbul Havalimanı; ИАТА: IST, ИКАО: LTFM), также известный как новый аэропорт Стамбула или третий аэропорт Стамбула (тур. Üçüncü Havalimanı) — международный аэропорт в районе Арнавуткёй на территории европейской части Стамбула в Турции. Находится на расстоянии 35 километров от центра города, открыт 29 октября 2018 года.

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).