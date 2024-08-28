Правительство одобрило переименование Ростова в Ростов Великий

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что правительство Российской Федерации одобрило законопроект о переименовании города Ростов, расположенного в Ярославской области, на Ростов Великий, сообщает Туристер.
"Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации. От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко", — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Законопроект передан в Госдуму, и ожидается, что все необходимые юридические процедуры будут завершены до конца текущего года.
Согласно результатам опроса, проведенного ранее, 58% жителей города поддерживают его переименование. В феврале 2024 года предложение получило поддержку от депутатов Ярославской областной думы.
Ростов впервые упоминается в летописях 862 года в "Повести временных лет", с этой даты отсчитывается официальная история города, в котором сегодня проживает около 30 000 человек.
Ле́топись (или летописа́ние) — исторический жанр, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.