Правительство одобрило переименование Ростова в Ростов Великий

Законопроект о переименовании Ростова направлен в Госдуму

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что правительство Российской Федерации одобрило законопроект о переименовании города Ростов, расположенного в Ярославской области, на Ростов Великий, сообщает Туристер.

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"Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации. От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко", — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Законопроект передан в Госдуму, и ожидается, что все необходимые юридические процедуры будут завершены до конца текущего года.

Согласно результатам опроса, проведенного ранее, 58% жителей города поддерживают его переименование. В феврале 2024 года предложение получило поддержку от депутатов Ярославской областной думы.

Ростов впервые упоминается в летописях 862 года в "Повести временных лет", с этой даты отсчитывается официальная история города, в котором сегодня проживает около 30 000 человек.

Уточнения

Ле́топись (или летописа́ние) — исторический жанр, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий.

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.