Отели второй линии в Египте: как отдыхать на 15% дешевле, не теряя качество сервиса

Эксперты раскрыли секреты экономного отдыха в Египте

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Египте можно сделать более доступным, выбрав отели на второй линии, которые расположены через дорогу от моря, но предлагают уровень сервиса не хуже, чем на первой линии.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

По данным АТОР, отели второй линии в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе стоят на 10-15% дешевле, что делает их отличным вариантом для экономного, но комфортного отдыха.

В Шарм-эш-Шейхе таких отелей больше, особенно в районах Хадаба и Наама Бей, где они предоставляют качественные услуги и удобный доступ к пляжам.

В Хургаде, особенно в районе Сахль-Хашиш, тоже можно найти хорошие варианты. Многие отели второй линии предлагают бесплатные шаттлы или электрокары до пляжа и доступ к инфраструктуре отелей первой линии той же сети.

Примером является отель Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5*, недельный тур в который обойдётся в 182 тысячи рублей, что на 10 тысяч дешевле, чем аналогичный тур в отель на первой линии той же сети.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Хурга́да (также Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.