Отели второй линии в Египте: как отдыхать на 15% дешевле, не теряя качество сервиса

Отдых в Египте можно сделать более доступным, выбрав отели на второй линии, которые расположены через дорогу от моря, но предлагают уровень сервиса не хуже, чем на первой линии.
По данным АТОР, отели второй линии в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе стоят на 10-15% дешевле, что делает их отличным вариантом для экономного, но комфортного отдыха.
В Шарм-эш-Шейхе таких отелей больше, особенно в районах Хадаба и Наама Бей, где они предоставляют качественные услуги и удобный доступ к пляжам.
В Хургаде, особенно в районе Сахль-Хашиш, тоже можно найти хорошие варианты. Многие отели второй линии предлагают бесплатные шаттлы или электрокары до пляжа и доступ к инфраструктуре отелей первой линии той же сети.
Примером является отель Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5*, недельный тур в который обойдётся в 182 тысячи рублей, что на 10 тысяч дешевле, чем аналогичный тур в отель на первой линии той же сети.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Хурга́да (также Эль-Хардага, араб. الغردقة — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.
Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.
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