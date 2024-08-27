РБК: китайские авиакомпании упростили визовый процесс и предлагают россиянам дешёвые билеты в Японию

Китайские авиакомпании упростили процедуру получения визы и предлагают россиянам выгодные авиабилеты для поездок в Японию, что привело к росту спроса на перелёты в эту страну. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что интерес к Японии усилился на фоне снижения курса иены, благодаря чему отдых в этой стране стал дешевле по сравнению с 2019 годом.
По данным РБК, процесс получения визы сейчас занимает от трех до пяти дней, а китайские перевозчики предоставляют конкурентные тарифы, что делает поездки в Японию еще более доступными для россиян. Однако, несмотря на этот рост, Мурадян подчеркивает, что количество российских туристов, выезжающих в Японию, остается незначительным в сравнении с другими странами, где доступно прямое авиасообщение.
Вице-президент российского союза туриндустрии и председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Орин сообщил, что в 2023 году число поездок россиян в Японию увеличилось на 53%. По его словам, в это число входят как туристические, так и деловые поездки.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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