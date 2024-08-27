Выставка старинных женских нарядов: в Торжке туристы и местные жители увидят костюмы XIX века

Туристам и жителям Тверской области покажут старинные женские наряды

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Тверской области, в Торжке, представят выставку "Россия в узорах: новоторжские щеголики". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фото: flickr.com by 55Laney69, CC BY 2.0

В музейном комплексе "Гостиница Пожарских" для туристов и местных жителей продемонстрируют 14 костюмов. Одежду создали по рисункам художника-этнографа XIX века Фёдора Солнцева. По мнению исследователей, они были нарисованы с натуры. Поэтому достоверно передают тонкости женских нарядов того времени.

Кроме того, гостям выставки покажут уникальные экспонаты. Среди них — старинные театральные костюмы, редкие образцы фрагментов женских русских нарядов из личных коллекций создателя мероприятия Андрея Боровского и коллекционера Любови Алиповой.

Ранее Pravda.Ru писала, что Тверская область может стать центром водных путешествий.

Уточнения

Торжо́к — город в Тверской области России. Административный центр Торжокского района.