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Выставка старинных женских нарядов: в Торжке туристы и местные жители увидят костюмы XIX века

Туристам и жителям Тверской области покажут старинные женские наряды
0:57
Туризм

В Тверской области, в Торжке, представят выставку "Россия в узорах: новоторжские щеголики". Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Туристам и жителям Тверской области покажут старинные женские наряды
Фото: flickr.com by 55Laney69, CC BY 2.0

В музейном комплексе "Гостиница Пожарских" для туристов и местных жителей продемонстрируют 14 костюмов. Одежду создали по рисункам художника-этнографа XIX века Фёдора Солнцева. По мнению исследователей, они были нарисованы с натуры. Поэтому достоверно передают тонкости женских нарядов того времени.

Кроме того, гостям выставки покажут уникальные экспонаты. Среди них — старинные театральные костюмы, редкие образцы фрагментов женских русских нарядов из личных коллекций создателя мероприятия Андрея Боровского и коллекционера Любови Алиповой.

Ранее Pravda.Ru писала, что Тверская область может стать центром водных путешествий.

Уточнения

Торжо́к — город в Тверской области России. Административный центр Торжокского района.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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