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Индонезия и Сингапур усиливают контроль на границах из-за вспышки оспы обезьян среди туристов

Аэропорты Индонезии и Сингапура усиливают меры безопасности из-за оспы обезьян
1:54
Туризм

Прибывающим в Индонезию и Сингапур туристам следует подготовиться к дополнительным мерам безопасности из-за новой вспышки оспы обезьян.

Аэропорты Индонезии и Сингапура усиливают меры безопасности из-за оспы обезьян
Фото: commons.wikimedia.org by Craig Shaw, PDM

Введение усиленного контроля в первую очередь повлияет на время, которое путешественники проведут в аэропортах прибытия. Для прохождения контроля необходимо будет заполнить анкеты и ответить на вопросы местных властей, которые просят отнестись к этим мерам с пониманием.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации в связи с новой вспышкой mpox, которая теперь носит это название. На тот момент было зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заболевания, значительная часть которых приходится на страны Африки.

В связи с этим особое внимание в аэропортах Индонезии и Сингапура будет уделяться тем, кто прибыл из африканских стран или недавно их посещал. В Индонезии путешественников попросят заполнить анкету с информацией о посещенных странах, планируемых маршрутах и состоянии здоровья.

В Сингапуре к этим мерам добавится обязательная проверка температуры и зрения у пассажиров из потенциально опасных регионов. Эти меры безопасности будут применяться не только в аэропортах, но и на других пограничных пунктах.

Несколько дней назад Таиланд сообщил о первом случае заражения новым штаммом mpox. Заразившимся оказался пожилой европеец, прибывший на курорт из Африки. Вскоре аналогичный случай был зарегистрирован на Филиппинах. В России пока не зафиксировано ни одного нового случая.

Во время первой вспышки оспы обезьян в России заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе, и у двух мужчин, вернувшихся из Китая.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Monkeypox, сокращённо — Mpox, известна также как «африканская оспа») — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Возбудитель оспы обезьян — вирус mpox из семейства поксвирусов (прежнее его название — англ. monkeypox) генетически близок к вирусу натуральной оспы, возбудителю оспы человека

Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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